Raadsvragen: misleidt Uber de inspectie?

Raadsleden Zeeger Ernsting (GroenLinks) en Rik Torn (VVD) roepen het college op om uit te zoeken of Uber ook in Amsterdam de inspectie omzeilt.



Volgens The New York Times, dat met medewerkers van Uber sprak, krijgen mensen die als taak hebben het taxibedrijf te controleren een schaduwapp te zien. Deze is niet van het origineel te onderscheiden, maar voor de inspecteurs is het onmogelijk om een rit te krijgen.



Creditcardgegevens

Uber identificeert inspecteurs aan de hand van creditcardgegevens die een gebruiker moet opgeven om een rit te boeken. Volgens de berichtgeving zou deze 'technologie' ook in Nederland worden gebruikt.



Ernsting en Torn willen weten of bij het college in Amsterdam al eerder signalen zijn opgevangen dat Uber de handhaving probeert te omzeilen.



Testen

In een reactie laat Uber weten dat de technologie die beschreven wordt in de Amerikaanse krant gebruikt wordt voor verschillende doeleinden. Zoals bijvoorbeeld het testen van nieuwe functies in de app, marketing en het ontmaskeren van chauffeurs die de regels niet volgen.



Er is volgens de woordvoerder een onderzoek gestart naar hoe de schaduwapp wordt gebruikt. Uber zegt de technologie niet te gebruiken om inspecteurs te weren. Informatie die deze stelling bevestigt, wordt nu verzameld. Zodra de data compleet is, verstrekt het bedrijf deze informatie.