Raadsvragen door brandbrief bewoners Bos en Lommer

Beste bewoners,



Bedankt voor jullie mail en heldere uiteenzetting van jullie bevindingen en observaties in de wijk. Dit soort informatie helpt bij enorm bij het vormen van een beeld over wat er gaande is in de wijk. En het is uiteraard ook goed om te zien dat u als bewoner betrokken bent bij de wijk.



Het is inderdaad vervelend om te constateren dat de onrust in de wijk toeneemt door het gedrag van deze jongeren. De twee recente branden van de politieauto's zijn daar een illustratie van.



Ik heb naar aanleiding daarvan mondelinge vragen aangekondigd voor aankomende raadsvergadering(vanmiddag). Waarbij ik de verantwoordelijken zal vragen naar hun beeld van de situatie in de wijk en of zij de onrust herkennen, ook zal ik vragen naar het onderzoek m.b.t. de brandstichtingen.



Verder heb ik naar aanleiding van uw mail contact gehad met de verantwoordelijke bestuurders in het stadsdeel en vervolgens uw mail doorgestuurd. Ik ga er vanuit dat e.e.a. opgepakt zal worden.



Hartelijke groet, Sofyan Mbarki