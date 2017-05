Raadslid Marja Ruigrok (VVD) verlaat de politiek

Ze komt, op eigen verzoek, op een onverkiesbare plek op de VVD-lijst. "De komende tijd wil ik paden buiten de politiek verkennen," zegt ze. "Er zijn meer manieren om te werken aan een nog mooier en beter Amsterdam."



De beslissing om de politiek verlaten, past in het streven van Ruigrok om een nieuw leven te beginnen. Eerder dit jaar stapte ze ook al uit Ruigrok NetPanel, het bedrijf dat ze op 25-jarige leeftijd begon. Ze heeft bijna de helft van de aandelen verkocht en is geen bestuurder meer.



Impact maken

Het is tijd voor iets nieuws. Maar wat dat precies is, weet ze nog niet. Het zou een bestuursfunctie kunnen zijn, een rol als investeerder of bij een goed doel. Ze wil in ieder geval impact maken in Amsterdam.



"Ik heb genoten van de politiek, je kan daarin meer bereiken dan je zou denken. Nu denk ik dat het ook op andere manieren kan," zegt ze.



Ruigrok kwam in 2010 in de gemeenteraad. Sinds 2014 leidt zede fractie van de VVD, die in een coalitie zit met D66 en SP. Ze is bestuurder bij Stichting Gilat, dat theater verzorgt in kinderziekenhuizen en adviseur bij voordegroei.nl. Ze investeert in Nepalese ondernemers en werkt momenteel aan een nieuwe belangenclub voor startups.



Ruigrok is opgegroeid in Drachten en kwam op achttienjarige leeftijd naar Amsterdam.



