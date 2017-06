Raad wil extra geld voor beter toegankelijke stad

Mensen komen wel binnen, maar niet op een fatsoenlijke manier Femke Roosma (GroenLinks)

Volgens de indieners telt de stad nog te veel knelpunten voor mensen die slecht ter been zijn of niet goed kunnen zien. "Zo is onlangs een stadsdeelkantoor helemaal opgeknapt en toegankelijk gemaakt voor rolstoelen, maar dan is het weer erg lastig om er te komen voor mensen met een beperking. Dan is het pleintje voor het kantoor onbegaanbaar, of de halte bij tram of bus te hoog," aldus Kaya.



Tempo maken

Volgens Femke Roosma van GroenLinks zijn zelfs loketten van de gemeente niet altijd goed toegankelijk. "Mensen komen wel binnen, maar niet op een fatsoenlijke manier."



De stad is op diverse terreinen al bezig met betere toegankelijkheid, maar de partijen willen tempo maken. "We zien zo veel knelpunten, dan kun je niet zeggen dat we die meenemen bij de eerstvolgende verbouwing of aanpassing," aldus Roosma. De vijf fracties willen dit en volgend jaar 2,5 miljoen vrijmaken uit een potje voor tegenvallers bij de decentralisatie.