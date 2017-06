PvdA: Amsterdamse college grossiert in slechte deals

PvdA pleit voor 'Amsterdamwet'

PvdA wil een ‘Amsterdamwet’ invoeren; wie een woning in de stad wil kopen of huren moet aantonen dat hij op een of andere manier is gebonden aan de stad, door hier te wonen of te werken bijvoorbeeld.



Pas als die band is aangetoond, krijgt de kopen of huurder een vergunning om zich hier te vestigen.



Fractieleider Marjolein Moorman wil op deze manier voorkomen dat beleggers, uit binnen- of buitenland, de woningmarkt bederven. De PvdA heeft hiertoe en motie ingediend.