PvdA-Amsterdam: laat mbo-ers op school stemmen

Daar roept PvdA-raadslid Sofyan Mbarki toe op in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders.



Door stembureaus op school te zetten hoopt de partij de drempel voor jongeren om te gaan stemmen te verlagen. "Hoe dichterbij je ons waardevolle democratisch systeem brengt hoe bewuster jongeren hiervan worden," zegt Mbarki in een persbericht. "Jong geleerd is oud gedaan."



Dit jaar mogen 800.000 jongeren voor het eerst stemmen. Maar gemiddeld stemt een op de drie jongeren niet. Bij ouderen is dit een op de vijf.



Inspiratie

De PvdA-fractie Amsterdam is geïnspireerd door verschillende jongerenorganisaties die zich inzetten om meer jongeren naar de stembus te krijgen. Zo verscheen eerder deze maand al de website www.mbostemburo.nl, een nationaal initiatief om gemeente op te roepen stembureaus op mbo's te zetten. Ook presentator Tim Hoffman vraagt met zijn initiatief Stembus 2017 om meer stembureaus op scholen. Als het aan hem ligt krijgen leerlingen zelfs vrij op 15 maart zodat ze kunnen gaan stemmen.



Op de huidige lijst met stemlocaties in Amsterdam staan twee mbo-scholen: MBO Dongestraat en MBO Da Costakade. Als het aan de PvdA ligt wordt er per stadsdeel ten minste één mbo-school als stembureau ingericht. Ook wil de partij dat het College de mogelijkheid onderzoekt om mobiele stembureaus in te zetten.