Protestmars tegen situatie in Marokkaans Rif-gebied

Volgens Rif Alert! is de intimidatie van sympathisanten van de Hirak, zoals de protestbeweging in de Rif heet, tot in Nederland te voelen. Activist Abdul Menehbi: "Via de ambassade verspreidt de geheime dienst hier informatie via moskeeën en WhatsApp. Ze zeggen dat de opstand niet gesteund mag worden en dat mensen die dat wel doen separatisten zijn. We horen al geruchten dat Nederlandse Marokkanen die met het protest sympathiseren in de problemen kunnen komen wanneer ze naar Marokko zouden gaan."



Alarmlijn

Tijdens de aankomende zomervakantieperiode gaan veel Nederlanders met Marokkaanse wortels naar Marokko toe. Uit angst voor arrestaties roept Rif Alert! daarom een alarmlijn in het leven. Maar het comité wil ook actie vanuit Den Haag. Bijstand voor Marokkaanse Nederlanders die in het land in de problemen komen, bijvoorbeeld. "En een waarschuwing voor de Marokkaanse ambassadeur. We leven hier in een rechtstaat. Hij moet weten dat deze praktijken niet kunnen."



In Rif Alert! zijn volgens Menehbi individuele activisten en lokale organisaties vanuit heel Nederland verenigd. "Marokkanen van allerlei achtergronden. Niet alleen Berbers."