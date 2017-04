Protest tegen vervolging lhbti's in Tsjetsjenië

De manifestatie is een protest tegen de 'afschuwelijke vervolging van lhbti's' in Tsjetsjenië. In de autonome Russische republiek zouden mensen de laatste maanden worden vervolgd, gemarteld, gevangengezet en zelfs vermoord om hun seksuele identiteit.



Uit berichten van Human Rights Watch (HRW) blijkt dat in Tsjetsjenië vanaf begin dit jaar minstens honderd mannen zijn opgepakt wegens hun (veronderstelde) seksuele identiteit.



Gemarteld

Ten minste drie mannen zouden volgens de berichten om het leven zijn gebracht. In geheime gevangenissen zouden mannen in elkaar worden geslagen, gemarteld en gedwongen namen en gegevens van andere homo- en biseksuele mannen te overhandigen.



Met de manifestatie willen de initiatiefnemers de misstanden niet alleen onder de aandacht krijgen en de lhbti's in Tsjetsjenië een hart onder de riem steken. Ze eisen ook dat president Kadyrov van Tsjetsjenië en president Poetin van Rusland onmiddellijk onderzoek doen naar de vervolgingen, een einde maken aan de vervolging en stappen nemen om de lhbti's te beschermen.



De manifestatie begint bij het Homomonument bij de Westermarkt, en duurt van 19.00 uur tot 20.00 uur. Je kunt je van te voren aanmelden via de Facebookpagina.