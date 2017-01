Protest tegen schrappen tramlijn 14: 'Hij mot blijfe'

Shirley Brandeis, mede-initiatiefnemer van de petitie, is boos over de zoveelste aanpassing in het ov-netwerk aan de westkant van Amsterdam.



Recent werd station Lelylaan geschrapt als intercitystation en vorig jaar besloot het GVB de route van bus 21 in te korten, waardoor in een deel van Geuzenveld geen openbaar vervoer meer is. Tram 7 rijdt in het nieuwe plan niet meer door de Witte de Withstraat, maar via de Hoofdweg.



"Nog maar weinig mensen weten dat lijn 14 ook verdwijnt. Het wordt amper gecommuniceerd door het GVB, terwijl het voor heel veel mensen een belangrijke verbinding is, dwars door de stad langs allerlei hot­spots als de Dam en Artis."



Vaker overstappen

Het GVB noemt tram 7 als alternatief voor tram 14, maar die rijdt een aanzienlijk andere route naar eindhalte Flevopark, namelijk via het Mercatorplein, de Postjesweg, de Elandsgracht en het Leidseplein, in plaats van via de Rozengracht, Dam en de Plantage Middenlaan.