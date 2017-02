Projectbaas peperdure appartementen: 'Ik snap het probleem niet'

'Met de gemeente is nooit iets afgesproken over de prijs van de appartementen, én wij zitten in de vrije sector. Dat betekent dat we mogen vragen wat we willen," vertelt Oscar Stradmann tegen Quote. "En natuurlijk moet je er wat mee verdienen. Ik snap het probleem niet."



Stradmann, die volgens het tijdschrift de projectbaas van de appartementen is, zegt verder dat hij de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Wonen) op gesprek wil uitnodigen.



Vorige week werd duidelijk dat de 120 appartementen in Amsterdam-Noord, die volgens de gemeente voor studenten waren bedoeld, nu vooral aan jonge professionals worden verhuurd. Een gemeubileerde kamer van dertig vierkante meter kost 1250 euro.



Maximum huurprijs

Ondanks het feit dat in de bouwvergunning en het erfpachtcontract was opgenomen dat het project studentenbouwvesting betrof, kan de gemeente niet ingrijpen. De afspraken die met de projectontwikkelaars zijn gemaakt blijken juridisch niet bindend.