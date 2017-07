Proef voor betere bereikbaarheid regio Amsterdam

Aan de proef, die mede gefinancierd wordt door de Europese Commissie, doen meer dan 6000 weggebruikers in en rond Amsterdam mee. In 2019 moet de proef van start gaan.



De proefpersonen zullen nieuwe diensten testen die het resultaat zijn van de samenwerking tussen regio Amsterdam en internationale bedrijven als Google Maps, TomTom Groep en BMW Groep.



Routeadviezen

De bedrijven zullen onder meer verkeersgegevens, routeadviezen en maatregelen op het gebied van verkeersmanagement met elkaar delen om ervoor te zorgen dat de reiziger uiteindelijk sneller, veiliger en gemakkelijker van A naar B komt.



Ook moet het de leefbaarheid in de regio Amsterdam ten goede komen.



Kopenhagen

De proef is onderdeel van de Praktijkproef Amsterdam, die eerder al grootschalige praktijktesten deed met het integreren van innovatieve systemen in de auto en langs de weg.



Als het testen in de hoofdstedelijke regio is gedaan, volgen München, Kopenhagen en Antwerpen.