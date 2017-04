Prijzen van koopwoningen Amsterdam stabiliseren

Dit blijkt uit de donderdagochtend door makelaarskoepel NVM gepubliceerde cijfers over de huizenverkopen in het eerste kwartaal.



Het aantal verkochte woningen in de stad daalde van 2777 tot 1939, een daling van dertig procent. Het geringe aantal transacties is vooral het gevolg van het feit dat er zo weinig woningen te koop staan.



Het eerste kwartaal is gewoonlijk zwak, maar ditmaal is de teruggang groter dan de daling in dezelfde periode vorig jaar. Het is mogelijk een reactie op de grote gekte op de woningmarkt in het derde en vierde kwartaal van vorig jaar.



Stabiele prijzen

Ook de huizenprijzen daalden dit jaar in het eerste kwartaal, zij het miniem, van gemiddeld 360.000 tot 359.000 euro. De vierkante meterprijs klom wel van 4196 tot 4328 euro.



Per saldo spreken makelaars van stabiele prijzen. De 'marktstemmingsindicator', die de omzetten van de makelaars meet, kreeg echter een tik, en daalde van rond de 1300 miljoen euro tot nog geen 900 miljoen euro.



De woningmarktexperts die naar de som van plusjes en minnetjes op de Amsterdamse woningmarkt kijken, moeten concluderen dat er iets meer tegenvallers te signaleren vallen.



Een teken aan de wand is dat de tijd die gemiddeld nodig is om een woning te verkopen weer stijgt, van 26 naar 29 dagen.