Preventief Interventie Team houdt kinderen net op tijd op het rechte pad

We hebben nu zes kinderen bij het PIT gehad, en ze zijn allemaal veranderd Intern begeleider Liakatalie Kasim

Voor basisschool El Amien in Osdorp geldt die achterdocht niet. Zij hebben inmiddels goede ervaringen met het team. Rosalie Bleiksloot, leerkracht in groep 7, zag een ­herboren jongetje nadat haar leerling Abdel door het team was begeleid. Van een slaand en schoppend mannetje werd hij een gemotiveerde jongen, die af en toe in een apart ­kamertje mag zitten, en weer zelfvertrouwen heeft.



"We hebben nu zes kinderen bij het PIT gehad, en ze zijn allemaal veranderd," zegt ­intern begeleider Liakatalie Kasim. Soms zijn de oplossingen voor jongens als Abdel best simpel: sporten, in rust kunnen werken, leren dat als een juf teleurgesteld kijkt, ze niet per se boos is.



Hadden al deze kinderen een crimineel pad bewandeld zonder PIT? Dat is niet te zeggen. Er zitten ongetwijfeld kinderen tussen die het zonder PIT ook hadden gered. Maar was ­Abdel niet door het PIT geaccepteerd, dan had de school een zorgmelding moeten doen, was er weer een leger hulpverleners op hem afgekomen, was hij misschien uit huis geplaatst.



Nu zit het jochie met plezier in de klas. Juf ­Rosalie Bleiksloot: "En als hij boos wordt, telt hij nu eerst tot tien."



De namen van de kinderen zijn om privacy­redenen gefingeerd.