PPG geeft overnamestrijd om AkzoNobel voorlopig op

De Amerikanen hadden zo'n 22,4 miljard euro over voor AkzoNobel, maar werden enkele keren de deur gewezen. Het bedrijf moest uiterlijk donderdag een voorlopig biedingsbericht indienen bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daar ziet het concern van af, waardoor het in ieder geval zes maanden geen stappen mag zetten richting het Nederlandse verf- en chemiebedrijf.



PPG gaf aan vorige week een laatste poging te hebben gedaan om met Akzo om tafel te gaan. Dat gebeurde onder meer via een brief. Het bestuur van AkzoNobel gaf daar echter geen reactie op. "Wij vinden nu dat het in het beste belang van PPG en haar aandeelhouders is om ons voorstel aan AkzoNobel voor nu in te trekken," aldus PPG in een verklaring.



