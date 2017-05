PPG gaat achter financieel toezichthouder AFM aan

PPG voelt zich door Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder druk gezet. Volgens de beursregels krijgt een bedrijf zo'n zes weken de tijd om een bod te doen, nadat het zijn intentie bekend heeft gemaakt. Maar volgens PPG-topman Michael McGarry gaat de toezichthouder uit van een verkeerde startdatum.



"We willen nu overleg met AFM of de datum van 1 juni haalbaar is," aldus McGarry dinsdagochtend in Amsterdam. "Wij rekenen op 14 of 15 juni." De topman suggereert dat AFM bewust het overnameproces onder druk zet. "Ik denk dat AFM een politiek besluit heeft genomen door de datum op 1 juni te zetten."



Bod

"Zij gaan er van uit dat wij ons eerste bod op 9 maart hebben gedaan. Maar toen deden we nog geen financieel bod, maar maakten we onze intentie aan Akzo kenbaar. Dat bod verviel ook toen Akzo het zonder overleg openbaar maakte. Wij hebben ons eerste bod op 22 maart gedaan. Toen hebben we een prijs genoemd en dan start de klok pas."



PPG heeft AFM een brief op poten geschreven. "We wachten nu een reactie af." AFM kon vanochtend niet reageren.



Aandeelhouders

PPG heeft haast. Maandag 29 mei doet de rechtbank in Amsterdam uitspraak in de rechtszaak die een groep aandeelhouders tegen Akzo Nobels weigering om met PPG te praten heeft aangespannen. "We wachten nu de uitspraak af, 30 mei hebben we een bestuursvergadering waar we onze verdere stappen bekend maken." Als AFM vasthoudt aan 1 juni als einddatum, mag PPG volgens de beursregels 6 maanden geen nieuw bod doen.



McGarry sluit een vijandig bod niet uit. "Alle opties liggen nog op tafel. We wachten nu de uitspraak af. Maar bij een vijandig bod zijn er geen toezeggingen op het gebied van werkgelegenheid en een break-up fee. We hebben nog nooit een vijandig bod gedaan. We willen een bieding die gesteund wordt door beide besturen."



Boos

"Akzo's aandeelhouders zijn nu boos, maar bedenk eens hoe boos ze zullen zijn als we vanwege de vijandigheid een lager bod moeten doen, vanwege de kosten die dat met zich meebrengt."



Zelfs als PPG de deadline niet haalt, sluit McGarry niet uit dat er na zes maanden een nieuw bod komt. "Dat is altijd een optie. We staan altijd open voor overleg over andere mogelijkheden, waaronder een andere vorm van samenwerking."



Lees ook: Overnamestrijd Akzo Nobel gaat nieuwe fase in