Postbode neergestoken in Zuidoost

De postbode werd in zijn buik gestoken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn verwondingen lijken volgens de politiewoordvoerder mee te vallen. Hij was aanspreekbaar toen de ambulance ter plaatse was.



De vermoedelijke dader is even later bij metrostation Reigersbos aangehouden. Hij wordt verhoord. Over het motief voor de steekpartij is vrijdagmiddag vooralsnog niets bekend.