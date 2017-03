Populariteit cruisevakanties neemt af

Met 101.000 passagiers is het aantal Nederlanders dat op cruisevakantie ging vorig jaar toch weer licht gedaald.



Het aantal Nederlandse cruisetoeristen daalde in 2016 met 3,7 procent. Dat heeft brancheorganisatie CLIA vanmiddag bekendgemaakt. Teleurstellend, volgens Nico Bleichrodt, voorzitter van CLIA Nederland.



Daarmee blijven de rederijen ver achter bij de Britten en de Duitsers, waar het aantal cruisepassagiers in de miljoenen loopt en verder steeg.



Doorbraak

Op de Nederlandse markt hikken cruiserederijen al jaren aan tegen een doorbraak naar het grote publiek. Tussen 2009 en 2013 verdubbelde het aantal Nederlanders op een cruise naar 114.000, waarna de rederijen wilden doorgroeien naar 160.000 passagiers in 2015.



Maar vergeefs. Daarvoor zien ze een lange rij verklaringen. De crisis is jarenlang spelbreker geweest. Daarna was het de snelle groei in Duitsland die hun moedermaatschappijen deed besluiten hun schepen te verplaatsen naar Duitse havens.



Vorig jaar kwam daar de onrust op de Middellandse Zee bij, vanwege de vluchtelingencrisis. Maar dat heeft de cruisebranche in Groot-Brittannië en Duitsland dus niet belet een volwassen markt te worden. Met rederijen uit het land zelf, helemaal naar de smaak van de Britse en Duitse vakantiegangers. "Dat is het grote verschil met Nederland."



Enorme potentie

Uit onderzoek blijkt dat drie op de tien huishoudens het hier voor mogelijk houden dat ze ooit een cruise boeken. Zes procent denkt dat het er de komende drie jaar van gaat komen. "De potentie is enorm." Toch houden ze koudwatervrees. "De onbekendheid zit ons enorm dwars."



Uitstelgedrag, noemt Bleichrodt het. Terwijl ze er hardop over nadenken, komen er twijfels om de hoek kijken: Is een cruise niet te duur, formeel, voor ouderen? "Een vakantie boeken moet fijn zijn. Dan moet je die twijfels niet hebben," zegt Bleichrodt. "Dus dan zeggen ze: laten we volgend jaar nog eens kijken."



En als ze na veel vijven en zessen eenmaal zover zijn, ontdekken ze nogal eens dat populaire cruises vanuit Amsterdam volgeboekt zijn. Door Amerikanen met name, dat zijn vroege boekers. Vooral de cruises in Noord-Europa waren vorig jaar minder populair.



Terwijl die juist door de mogelijkheid vanuit Amsterdam te vertrekken laagdrempelig zouden moeten zijn. "Ons instapmodel." De discussie in Amsterdam over de toekomst van de passagiersterminal en bruggen over het IJ helpt ook al niet. In Florida buigen de rederijen zich deze week op een grote beurs over de routes van de komende jaren. "Er zullen best rederijen zijn die zich laten beïnvloeden door die discussie."



Turn-arounds

Dit jaar groeit het aantal zeecruiseschepen dat Amsterdam verwacht snel, van 121 naar 145. Daarmee piekt Amsterdam net wel of net niet tot boven het aantal van recordjaar 2012. Het aantal passagiers stijgt tot zo'n 340.000. Ook groeit het aantal 'turn-arounds' van 37 naar 61. Vooral die turn-arounds, waarbij Amsterdam niet zomaar een tussenstop is, maar de start- of eindplaats van de cruise, zorgen voor veel extra bestedingen in de stad.



De jaarresultaten van de cruisebranche werden vanmiddag bekend gemaakt in Almere bij het vorig jaar geopende trainingscentrum van cruiseconglomeraat Carnival. Daar komen jaarlijks 7500 kapiteins en andere officieren uit de hele wereld invliegen voor een bijscholing.