Pop-up 'peepshow' door 14-jarige op de Dam tegen kinderprostitutie

'Hartverscheurend'

In plaats van een naakt meisje, krijgen bezoekers een filmpje te zien. Met daarop treurige verhalen van voormalige seksslavinnen.



Ook de Amerikaanse toerist Scott Austen (25) is op de mensenmassa afgekomen. Hij is twee weken in Amsterdam en heeft al menig peepshow bezocht. Net als de Spaanse Laura is hij te spreken over het initiatief. "Het is hartverscheurend, als je dat jonge meisje zo ineengedoken ziet, met die treurige muziek erbij. Dan besef je dat het nog maar een kind is. Dat zet je wel aan het denken."