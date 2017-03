Pontveer 61 in vaart genomen na zeiknatte doop

Het extra grote veer moet uitkomst bieden bij het nijpende capaciteitsprobleem van de veerverbinding tussen CS en de Buiksloterweg.



Met bijna 34 meter is het nieuwste veer ruim vijf meter langer dan de andere GVB-veren op het IJ. Naar schatting kunnen er per vaart zo'n zeventig passagiers meer mee. Of die reizigers ruimer staan dan op dit moment, is de vraag; de kans lijkt in elk geval groter dat ze überhaupt meekunnen.



De extra grote pont komt als geroepen: de drukte op de veren van en naar Noord is de laatste jaren enorm toegenomen. Niet zelden gaat de klep al omhoog terwijl nog niet iedereen aan boord is.



Extra investering

Volgens de gemeente gaan de ontwikkelingen aan het IJ razendsnel, zowel aan de CS-kant als in Noord. Daarom wordt nu extra geïnvesteerd in de bereikbaarheid van dit gebied. Vanaf juli 2018 rijdt de Noord/Zuidlijn en recent werd bekend dat er een brug komt vanaf het Java-eiland.



De lengte van de nieuwe XL-veren is optimaal. Langer mag niet, stelt de gemeente. Amsterdam zou wel langere ponten willen, maar dan zou de punt te veel uitsteken en mogelijk scheepvaartverkeer hinderen.



Op 31 oktober werd IJveer 60 in de vaart genomen.