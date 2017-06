Pont vaart vermomd als Amerikaanse taxi

Street art in Centrum

Roy Valk en Roelof Schierbeek, beter bekend als het Nederlandse streetartduo Karski and Beyond, hebben dit weekend een nieuw kunstwerk afgeleverd in de Nieuwe Doelenstraat.



De muur bij het parkeerterrein tegenover hotel L'Europe wordt al jaren gesierd door graffitikunstwerken, waaronder een van Karski and Beyond. Die schildering was in de loop der jaren vernield door toeristen. Het nieuwe werk, met het onwaarschijnlijke duo Rembrandt van Rijn en Herman Brood, duurde zo'n twee dagen om te maken.



"We wilden een clash tussen twee kunstenaars uit totaal verschillende periodes weergeven. Herman Brood en Rembrandt hebben beiden veel in Amsterdam gewerkt en dus een binding met de stad. Een hoop toeristen zullen zich daarbij afvragen wie de man aan de linkerkant nou is," aldus Valk en Schierbeek.



Karski and Beyond sleepten vrijdagavond nog een Dutch Street Art Award in de wacht. Ze zijn te volgen op Instagram.