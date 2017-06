Politiebusje in brand gestoken na schietpartij Bos en Lommer

Dat gebeurde na een schietpartij waarbij een man in zijn been was geschoten.



Het was een busje van de hondengeleider. "Gelukkig zat er niemand in de bus, ook geen hond," aldus een woordvoerder van de politie.



Omdat de politie om de hoek bezig was met het onderzoek naar de schietpartij, konden agenten zelf de brand snel blussen. Brandweerlieden hebben vervolgens geholpen met nablussen. De dader(s) zijn snel gevlucht.



Het is de tweede keer in korte tijd dat in West een voertuig van de politie in brand is gestoken.