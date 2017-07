Politie zoekt info over vluchtauto schutter Jaïr Wessels

Daarom liet de politie foto's van de auto in het tv-programma Opsporing Verzocht zien.



Wessels (30) werd vrijdagmiddag rond 15:00 geliquideerd op de parkeerplaats bij treinstation Breukelen. Hij zat op dat moment in zijn auto.



'Jay' of 'Djaga' Wessels, een bekende crimineel uit Amsterdam-Zuid, was al gewaarschuwd dat hij gevaar liep te worden vermoord. Hij zou onlangs samen met andere in Amsterdam actieve criminelen een partij van ongeveer vierhonderd kilo cocaïne hebben 'geript' (gestolen). Hij werd er in het criminele milieu bovendien van beschuldigd informatie te hebben doorgespeeld aan de groep rond crimineel Danny K.



Seat Leon

Omdat het incident midden op de dag plaatsvond waren meerdere personen getuigen van de schietpartij. Zij zagen hoe de schutter er vandoor ging in een zwarte Seat Leon. Die auto, met kenteken 83-RRG-3, bleek ruim twee weken eerder te zijn gestolen in Utrecht.



De politie is op zoek naar mensen die meer weten over die diefstal. Op 21 juni is ergens tussen 17.00 en 19.00 uur de Seat weggenomen vanaf de Nicolaas Beetslaan in Utrecht.



De vluchtroute

De Seat Leon verdween vrijdagmiddag in de richting van de McDonald's. Het is niet duidelijk of de dader via de A2 is gevlucht of over een binnenweg, maar de eindbestemming van de vluchtauto was in Loenersloot. Daar werd de zwarte Seat rond 15.30 uur aangetroffen op een parkeerplek aan de Slotlaan.



Vermoedelijk is de schutter daar overgestapt in een andere auto. De politie hoopt dat iemand deze autowissel heeft gezien.



Getuigen

Ook hoopt de politie in contact te komen met een specifieke getuige. Andere getuigen hebben een blonde vrouw genoemd die tijdens de liquidatie op de parkeerplaats stond. De vrouw stond bij een donkere auto en zou richting Wessels hebben gekeken.