Politie zoekt dader ernstige mishandeling supermarkt

"Het was echt een harde klap. De jongen is eigenlijk al bewusteloos voordat hij de grond raakt. En dat hij echt knock-out was, blijkt wel uit het feit dat zelfs z'n blaas het begaf," aldus een politiewoordvoerder in het AT5-programma Bureau 020.



Terwijl een man die in de winkel boodschappen deed zich over het slachtoffer ontfermd gaan de vriend van het slachtoffer en de dader vechtend de winkel door. Daarbij uit de de belager ernstige bedreigingen.



De dader kon uiteindelijk gegrepen worden door een beveiliger van Albert Heijn, maar omdat deze in alle hectiek vergeet hem vast te houden of gegevens te noteren, heeft de jongen kunnen ontkomen.



De politie roept daarom mensen die de man herkennen of getuigen zijn geweest op van zich te melden via de bekende kanalen.