Politie wil meer weten over liquidatieslachtoffer Jap Tjon

De politie komt graag in contact met twee jonge vrouwen die bij een bushalte stonden te wachten, toen Jap Tjon dinsdagavond 31 januari om 22.30 uur werd doodgeschoten in de Prof. R. Casimirstraat in Osdorp.



Een man rende kort na de schoten naar de vrouwen toe en riep om hulp. Met hem heeft de politie inmiddels gesproken, maar met de wachtende vrouwen nog niet. Ook een man die zijn vuilnis aan de straat zette, wordt nog gezocht.



Duikers

Interesse is er bij het onderzoeksteam ook naar een lichtkleurige auto die kort na het schieten zou zijn weggereden. Het is niet duidelijk of in die auto getuigen zaten, of dat mogelijk de daders in de auto hebben gezeten.



In het water bij de plaats delict zullen duikers zoeken naar een mogelijk weggegooid moordwapen.



'Lange'

Verder hoopt de politie dat er mensen zijn die meer kunnen vertellen over het leven van Justin Jap Tjon (zijn achternaam wordt ook wel als Jap Tjong geschreven). De recherche hoopt te horen of hij problemen had en met wie hij om ging.



Justin Jap Tjong, bijnaam 'Lange', kwam wel voor in de politiesystemen, maar niet voor zware delicten. Volgens bekenden was Justin altijd vrolijk en voor niemand bang, maar had hij nu en dan wel problemen.