Politie: wie herkent dit schilderij uit 1757?

Het schilderij werd op 5 juli aangetroffen in een pand aan de Elandsgracht in West. Het doek is opgedoken bij een onderzoek naar drugshandel.



Op het portret, waarvan de schilder niet bekend is, staat een jager afgebeeld met twee honden. "We hebben geen idee waar het vandaan komt," zegt de woordvoerder. "Het is waarschijnlijk veel waard." Maar het is tot nu toe nog niet gelukt de herkomst te traceren.



Drugs

Ook werden er in de woning verdovende middelen aangetroffen. Drie mannen, van 22, 26 en 27 zonder vaste woon- en verblijfplaats zijn aangehouden. Volgens een woordvoerder waren het "geen kunstkenners''.



Tips voor de politie over dit schilderij? Vul het tipformulier in.