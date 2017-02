Politie treft inbreker raadhuis Amstelveen in spouw

Op 17 februari iets na middernacht kreeg de politie een melding van inbraak in het raadhuis van Amstelveen. Een opengebroken raam en overhoop gehaalde archiefkasten bevestigden de melding, maar van de boosdoener ontbrak elk spoor.



Een politiehond werd erbij gehaald maar het mocht niet baten: de inbreker leek gevlogen. De rechercheurs die op de locatie een sporenonderzoek uitvoerden, gingen aan de hand van een plattegrond na hoe de dief het pand had verlaten.



Geheel in stof

Bij het bestuderen van de blauwdruk van het raadhuis ontdekten zij een spouw achter een stookkamer waar nog niet gezocht was. Inmiddels was het bijna half zes in de ochtend. Toen de rechercheurs polshoogte gingen nemen, troffen ze een geheel met stof bedekte man aan. Hij is direct aangehouden als verdachte van de inbraak.



Uit de dna-datebase van de politie bleek na verder onderzoek dat het dna van de man bij nog drie inbraken in andere bedrijfspanden is aangetroffen.