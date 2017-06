Politie toont foto's overleden man IJtunnel

De man sprong de bewuste avond rond 21.10 uur in de IJtunnel. Hij was opslag dood. De politie gaat uit van zelfmoord, maar heeft nog geen idee wie de man was.



De man had geen ID bij zich of andere spullen aan de hand waarvan hij geïdentificeerd kon worden. Onderzoek naar vingerafdrukken en DNA leverde ook niets op. De politie houdt rekening met het feit dat de man misschien niet uit Nederland komt. Eerder liet de poltie al foto's van zijn kleding zien en gaf een signalement uit, maar ook dit leverde niets op.



Foto's

Op de foto's die de politie nu heeft vrijgegeven is de overleden man duidelijk herkenbaar te zien. De politie hoopt dat iemand hem herkent of hem wellicht eerder op die 28ste maart heeft gezien.



De man was 1.87 meter lang en had een breed postuur. Volgens de politie zag hij er goed verzorgd uit. Opvallend is een litteken op zijn linkerknie die zou wijzen op een eerdere operatie.



De man is op 1 juli in Amsterdam als onbekende dode begraven.