Politie toont beelden gewelddadige woningoverval Nieuw-West

Bij de overval werden niet alleen de vader, maar ook 2 kinderen van 14 en 16 vastgebonden en geslagen.



De vader had ernstige verwondingen en moest naar het ziekenhuis, waar hij is geopereerd. Dat zegt de vader in de uitzending van Opsporing Verzocht.



Op de beelden zijn de vier daders goed te zien. Ze glippen op woensdag 26 april het appartementencomplex binnen in Nieuw-West, gaan met de lift naar boven en bellen aan bij de woning van het gezin met vier kinderen. De vader van het gezin doet de deur open en wordt vrijwel direct overmeesterd door een man die een pakketje in zijn handen heeft.



Spaarpotten

Er komt een tweede verdachte de gang in en de man wordt hard geschopt en geslagen. Nog twee mannen komen de woning binnen en de moeder en de twee kinderen worden geboeid in de woning. Een ander kind weet zich in huis te verstoppen.



Het huis wordt doorzocht en de vier overvallers gaan er met onder meer paspoorten en persoonlijke spullen vandoor. Zelfs de spaarpotten van de kinderen werden meegenomen.



Daarna gaan de daders er vandoor. Mede doordat ze niet vermomd waren, denkt de politie dat de vier mannen niet uit Amsterdam komen. De vader denkt dat de daders uit Oost-Europa komen. Al tijdens de uitzending kwamen er vier tips binnen.