Politie toont beelden verdachten moord Latumahina

Ook wordt nog gezocht naar de bestuurder van de vluchtauto. Een in juli gestolen Volkswagen Caddy. Het gaat om een blanke man die die dag een donkerblauwe of zwarte jas aanhad, een donkergetinte man die helemaal in het zwart was en een andere donkergetinte man die een lange zwarte jas aan had met daaronder een rode trui.



De eerste twee worden door de politie aangemerkt als schutter, de derde bestuurde een vluchtauto. De drie zijn volgens de politie direct betrokken bij de moord en verzamelden zich vermoedelijk die middag in Noord. Waar precies, is de politie nog niet duidelijk. In het programma Opsporing Verzocht waren dinsdag beelden te zien.



Vergissing

De crimineel waarop het drietal vermoedelijk wel gemund had lijkt een medebewoner van het appartementencomplex aan het Koninklijk Wilhelminaplein, die waarschijnlijk een auto had die op de Mini van Latumahina leek. Die persoon is inmiddels verhuisd.



Na hun daad vluchtte het drietal rond half zes 's de garage aan het Koningin Wilhelminaplein uit in een gestolen, grijze Volkswagen Caddy. Dat voertuig werd niet veel later in brand gestoken op de Wittgensteinlaan. Na een sprint achter een aantal flats langs werden de edrie mannen aan het einde van die Wittgensteinlaan opgewacht door een andere verdachte, die in een zwarte Seat Leon reed.



Lekke band

De Seat Leon wordt een uur later met een lekke band achtergelaten op de Kruisweg in Hoofddorp. Te voet gaat het drietal verder, om via een omweg opnieuw op de Kruisweg te belanden. Daar zijn de drie voor het laatst gezien door een bewakingscamera. De politie houdt er rekening mee dat ze later nog opgepikt zijn door iemand met een donkere Mercedes Vito.



De politie heeft dinsdagochtend bij invallen in Aalsmeer vijf mensen gearresteerd in de leeftijd van 25 tot 50 jaar die verdacht worden van betrokkenheid bij de zaak. De politie herhaalde in Opsporing Verzocht andermaal dat niets in het onderzoek de afgelopen maanden erop wijst dat Latumahina was betrokken was bij criminele activiteiten en gaat dus uit van een persoonsverwisseling.