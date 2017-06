Politie na huiszoeking: Definitief geen opzet bij aanrijding CS

De Amsterdamse politie trok die conclusie zondagavond na een doorzoeking van zijn woning. Die bevestigde de veronderstelling dat de 45-jarige Amsterdammer achter het stuur onwel was geworden, vermoedelijk als gevolg van een lage bloedsuikerspiegel door medicijngebruik.



Kunstmatige coma

Van de zeven voetgangers die zaterdagavond gewond raakten bij het voorval, verbleven er een dag later nog vier in het ziekenhuis. Twee van hen hadden inmiddels een operatie ondergaan, twee anderen worden kunstmatig in coma gehouden, zo maakte de politie bekend. Alle vier waren als toerist in de stad.



De bestuurder zat zondagavond nog vast. Volgens de politie kan hij zich niets van het voorval herinneren. Een blaastest op het politiebureau had na zijn aanhouding al uitgewezen dat er geen sprake was van alcoholgebruik.



Muur

De automobilist werd zaterdag rond negen uur aangesproken door agenten omdat hij op een plek stond waar dat niet mocht, pal voor het station. Op verzoek toonde hij zijn rijbewijs, maar vervolgens ging hij er vandoor. Hij reed daarbij over de trambaan en schepte de zeven voetgangers. Een muur bij de nieuwe ingang van de metro, een kleine vijftig meter verderop, bracht de auto tot stilstand.



De politie zette onmiddellijk het hele stationsplein af, waardoor ook het tramverkeer tot stilstand kwam. De auto werd doorzocht met behulp van een explosievenhond, voor het plein weer werd vrijgegeven.