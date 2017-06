Politie houdt begeleider kameel aan

Kameel als sier mee over de Wallen

In Amsterdam leven konijnen, reigers en veel andere soorten dieren. Maar een kameel, nee, die komt niet in het wild voor. In de vroege avond slenterde het dier toch over de Wallen. Een groep mannen had de kameel mee om hun vrijgezellenfeest op te vrolijken. "Lachen, toch?" riepen ze nadat enkele omstanders naar de achterliggende gedachte van het merkwaardige schouwspel vroegen.



De begeleider van de kameel werd aangehouden door de politie. Hij had nog een geldbedrag openstaan. De kameel is overgebracht naar de dierenopvang.



In december zorgde onderbroekenmerk A-Wear voor opschudding toen een rendier door Amsterdam liep. Er volgde geen boete.