Politie grijpt in bij Turkije-demonstratie Amsterdam

Burgemeester Eberhard van der Laan beëindigde de demonstratie op grond van verstoringen van de openbare orde en de veiligheid van het verkeer, zo liet de gemeente weten. Het protest, naar aanleiding van het diplomatieke conflict tussen Nederland en Turkije, begon in de middag aanvankelijk vreedzaam, maar later werd de sfeer grimmig.



De groep hinderde het verkeer door wegen en kruispunten te blokkeren. Ook werd met vuurwerk gegooid en weigerden de demonstranten de aanwijzingen van de politie op te volgen, aldus de gemeente. De politie heeft in de loop van de avond vier mensen aangehouden. Eén voor het brengen van de Hitlergroet en het uiten van nazistische leuzen, twee voor opruiing, en één voor het beledigen van een politieagent.



Later werden nog twee mensen aangehouden voor het gooien van stenen en het plegen van openlijk geweld. De gemeente stelt dat de politie de demonstranten bij herhaling heeft verteld dat de burgemeester, op grond van de vrees voor openbare ordeverstoringen, de demonstratie zou beëindigen als het protest niet vrijwillig zou worden gestaakt. Toen daar geen gehoor aan werd gegeven werd het protest beëindigd en greep de politie in.



Eerder op zondag demonstreerden ook Turkse Nederlanders op het Mercatorplein en Bos en Lommerplein in West vanwege het gedwongen vertrek van Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya uit Nederland. Om hoeveel mensen het precies ging, is volgens een woordvoerder van de politie niet duidelijk. Rond 19.15 uur verzamelde zich ook een groepje op de Dam, maar daar vertrokken de mensen na enige tijd weer.



In Rotterdam arresteerde de politie zaterdagavond zestien mensen nadat de demonstratie voor het Turkse consulaat uit de hand liep. Een groot deel van de demonstranten gaf gehoor aan de oproep om vreedzaam te vertrekken. De ME greep in toen de menigte agressief werd.