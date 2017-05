Politie geeft beelden vrij van verdachte poging verkrachting

Het slachtoffer, een jonge vrouw, fietst na een avond stappen over de Spaklerweg naar huis. Bij een gebouw van Delta Lloyd stopt zij om te plassen.



Op hetzelfde moment stopt een man die de vrouw eerst van een afstand bekijkt en dan haar richting op loopt, zo blijkt uit de videobeelden die AT5 op de website heeft gezet. Als de vrouw gehurkt zit, pakt de man haar vast. Hij trekt haar mee naar een rustigere plek en probeert haar te verkrachten.



Het slachtoffer verzet zich hevig en weet uiteindelijk zelfs te ontkomen.



De dader is een man met een blanke of lichtgetinte huidskleur. Hij heeft een slank postuur en droeg een donkere broek die telkens afzakte. Verder droeg hij een blauw of blauwgrijs jack, waarvan de capuchon donkerder was dan het jack en mogelijk van een sweater was. Hij had zwarte schoenen aan met een witte zoolrand en aan de onderzijde witte zolen. Aan de buiten- en zijkanten zat een wit, reflecterend logo. Mogelijk had hij een groot horloge om zijn linkerpols.



De man had ook een opvallende fiets. Het gaat om een klein model, mogelijk een crossfiets of damesfiets. Het is een fiets met een blauw frame, rode of oranje spatborden. Verder had de fiets zwarte banden en een recht stuur.