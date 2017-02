Politie arresteert eigenaar garage voor gijzeling Boerenveen

Het gaat om de 46-jarige Jeffrey K., eigenaar van de garage in Wormerveer waar Boerenveen aanvankelijk werd vastgehouden en mishandeld. De recherche houdt er rekening mee op korte termijn nog meer verdachten te kunnen arresteren.



De veertigjarige dakloze 'Jessie' Boerenveen, die in de weken voor zijn verdwijning in een flat in de Bijlmer verbleef, werd op 1 december gegijzeld door twee mannen (41 en 48) en een vrouw (38) bij wie hij een schuld van enkele duizenden euro's had.



Op een filmpje dat zijn gijzelnemers maakten, is te zien hoe hij in de garage in Wormerveer klappen kreeg en werd bedreigd. Uiteindelijk is hij door een groep zwaardere criminelen opgehaald uit de garage en in een Chrysler Voyager naar Almere gebracht. De ontvoerders eisten waarschijnlijk een hoger bedrag van Boerenveen.



Bij treinstation Almere-Muziekwijk liep een bemiddelingspoging mis, waarna Boerenveen waarschijnlijk al diezelfde avond is omgekomen bij een strandje in Almere-Haven. Het ligt niet voor de hand dat hij vrijwillig in het koude Gooimeer is beland, omdat hij niet kon zwemmen. Op 22 december werd zijn lichaam uit het water getakeld bij een eilandje in het Gooimeer, zo'n 150 meter van het strandje.



Neergeschoten

Op 12 december was op IJburg een man van veertig neergeschoten die als één van de laatsten met Boerenveen was gezien. Hij werd in het ziekenhuis gearresteerd. Daags daarop zijn de twee mannen van 41 en 48 opgepakt. Dinsdagmorgen kwam daar de garagehouder bij. De vrouw van 38 is vrijgelaten.



De recherche hoopt snel de twee voortvluchtige mannen van ongeveer dertig jaar te kunnen arresteren die als laatste bij Boerenveen zijn gezien en die mogelijk bij zijn dood betrokken waren. Eén droeg een groene muts, heeft vermoedelijk rastakrullen en is rond de 1,70 meter lang. De ander is pakweg 1,95 meter lang en droeg een korte bruine of grijze jas met capuchon.