Politie Amsterdam start proef met bodycams

Wetenschappelijke toetsing

De effecten van bodycams lijken sterk af te hangen van het beleid, schrijft Flight. "Moet de politie zelf de bodycam aanzetten of staat hij altijd aan? En wie werken met de bodycams: doet men dit alleen vrijwillig of is het gebruik verplicht? (...) Hoe dit alles op elkaar inwerkt is nog niet duidelijk; niet in het buitenland en ook niet in Nederland." De Amsterdamse proef moet een experiment worden dat door Flight juist wél wetenschappelijk wordt getoetst.



Rejo Zenger van burgerrechtenbeweging Privacy First is zeer uitgesproken over het experiment van de Amsterdamse politie, dat komt voordat landelijk beleid is ontwikkeld door de nationale politie: "Ik word hier een beetje boos van. Er is geen landelijk beleid over het gebruik van bodycams, maar toch begint de Amsterdamse politie er mee. Ze willen graag bodycams, maar ze hebben niet bedacht welk probleem ze er mee willen oplossen."



Zenger verbaast zich over het enthousiasme van veel agenten voor de bodycam. "Hun eigen handelen zal onder een vergrootglas worden gelegd. De besluiten die een agent in een split second moet maken, kunnen eindeloos worden geanalyseerd. Ik snap de euforie niet."