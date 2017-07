Plan voor nieuwe school in Noord

Kinderen moeten te vroeg kiezen welk vervolgonderwijs goed voor ze is

Diane Middelkoop, bestuurder bij Asko, een groot katholiek basisschoolbestuur, benadrukt dat het nog om een verkenning gaat. "Uit onderzoek blijkt dat kinderen te vroeg moeten kiezen wat voor type vervolgonderwijs goed voor ze is. Het vergroot kansenongelijkheid. Maar vooralsnog zitten we met regelgeving die ons beperkt in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs."



Rechtszaak

Afhankelijk van die resultaten maken de besturen werk van de school. "Je ziet landelijk dat er veel belangstelling is voor tienerscholen. Als blijkt dat men in Noord ook enthousiast is, gaan we verder praten."



Opvallend is dat de betreffende ­basisschoolbesturen ook verwikkeld zijn in een rechtszaak tegen de komst van een ander nieuw schoolinitiatief in het stadsdeel: Klein Amsterdam, winnaar van de gemeentelijke scholenwedstrijd 'Onze Nieuwe School'. Hun bezwaar is onder andere dat er geen ruimte zou zijn voor nog een nieuwe school in Noord. Een groot aantal basisscholen in Noord heeft namelijk te maken met krimp.