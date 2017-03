Petitie voor behoud van drogisterij Jacob Hooy

"Is er dan niets heilig?" dacht petitiestarter Moos Kuppers toen ze maandagochtend las over de mogelijke sluiting van de historische drogisterij op de Kloveniersburgwal.



De eigenaar van het pand, de Nederlandse Beleggingsmaatschappij (NBM) heeft in 2014 de huur opgezegd en probeert Jacob Hooy door rechtszaken het pand uit te krijgen.



Pretpark Amsterdam

"Ik ben opgegroeid in deze buurt en kom hier nog steeds graag. De laatste tijd verandert het sterk, het hele Pretpark Amsterdam irriteert me," zegt Kuppers. "De mogelijke sluiting van een drogist uit 1778 was de druppel."



Ze zocht contact met de eigenaar van Jacob Hooy en startte ook een Facebookpagina, waar veel mensen hun steun betuigen. De impulsieve actie blijkt succesvol: donderdagmiddag had de petitie al bijna 7000 van de benodigde 10.000 verzameld.



