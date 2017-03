Patiënten GGD mogelijk besmet met hepatitis of hiv

Alhoewel volgens de GGD de kans zeer klein is dat zij werkelijk besmet zijn geraakt, lopen zo'n zestig patiënten die de kliniek in de Valckenierstraat tussen 19 januari en 16 maart bezochten wel risico.



De mogelijke besmetting is opgetreden toen een glucosemeetapparaat dat bedoeld is voor individueel gebruik, werd ingezet bij meerdere mensen. De naaldjes werden wel steeds vernieuwd, maar op het apparaat zelf is mogelijk ook bloed achtergebleven. Daardoor was er volgens de GGD bloed-tot-bloed-contact mogelijk.



Onderzoek

De GGD betreurt dat dit heeft kunnen gebeuren en heeft de betrokken patiënten op de hoogte gebracht. Zij worden uitgenodigd om hun bloed te laten testen. Er is melding gemaakt bij de Inspectie voor Gezondheidszorg, die onderzoek doet naar het voorval.



De kliniek in de Valckenierstraat is bedoeld voor Amsterdammers met verslavingsproblemen.