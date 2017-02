Drie partijen komen met alternatief erfpachtplan

In het alternatieve voorstel van het CDA, de Partij voor de Dieren en de Partij van de Ouderen, zouden huiseigenaren veel minder geld kwijt zijn, zeggen ze donderdag. De afkoopsom kan volgens hun rekenformule nooit hoger uitkomen dan 10 procent van de WOZ-waarde.



De drie partijen hebben ieder één zetel in de gemeenteraad.



Amsterdam wil - als eigenaar van de grond onder de meeste woningen - dat huiseigenaren de erfpachtcanon voor eeuwig gaan afkopen. In het huidige stelsel wordt de canon (de jaarlijkse erfpachtbijdrage) eens in de vijftig jaar vastgesteld.



Volgens de bedenkers van het alternatief is het collegevoorstel onacceptabel en is hun plan beter omdat "de erfpachter dan niet de Amsterdamse melkkoe wordt". Ze vragen de gemeente hun plan te omarmen, om te voorkomen dat Amsterdam te maken krijgt met 'erfpachtvluchtelingen'.



