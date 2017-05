Partij voor de Dieren boos om reclamekoe voor Koeman Broodjes

Volgens Bert Roelofs van Animal Verhuur, de eigenaar van de koe, is Wilma relaxed: "Ze is hooi aan het eten en aan het herkauwen. Dat is een goed teken." Bovendien is het niet zomaar een koe. "Loes Luca heeft haar nog gemolken. En ze is ook bij Wie Ben Ik geweest. Deze koe is echt aan dit soort dingen gewend."



Kameel

Na de melding van Kousbroek doet de Partij voor de Dieren navraag bij de gemeente over de vergunning voor Wilma en haar kalf. Die is inderdaad op orde. Raadslid Johnas van Lammeren: "Ondanks dat er een vergunning voor is verleend, is het bizar dat voor dit soort acties dieren worden ingezet. Een koe hoort met haar pasgeboren kalf niet langs de Amstelveenseweg te staan."



Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, wordt het inzetten van dieren voor reclamestunts verboden. De partij stelde in 2015 ook al vragen over een kameel die werd gebruikt om een feestje in de binnenstad te promoten.



Koeman is mogelijk van plan volgende week woensdag weer een koe in te zetten als reclame, voor een nieuw filiaal op de Buitenveldertselaan. Dierenactivist Kousbroek zegt ter plekke te zullen gaan demonstreren.