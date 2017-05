Parkeeroverlast Groenburgwalgebied verminderd door maatregelen

Gebleken is dat de extra controles op betaald parkeren, de uitbreiding van parkeren voor vergunninghouders in de Stadhuisgarage, het verlengen van betaald parkeren tot vier uur 's nachts en een gereduceerd tarief voor bezoekers in de Stadhuisgarage hebben geleid tot minder overlast voor bewoners.



Meer dan de helft van de bewoners (57 procent) noemt de nieuwe situatie een vooruitgang. In een evaluatie geven bewoners aan dat ze sneller een parkeerplek vinden en ook dichter bij hun woning kunnen parkeren. Voor de maatregelen liepen zij gemiddeld 108 seconden van of naar hun auto, nu is dat negentig seconden.



Stadhuisgarage

Afgelopen zomer bleken het aantal gecontroleerde auto's en het aantal parkeerboetes te zijn verdubbeld in vergelijking met het jaar ervoor. Vooralsnog lijkt het percentage automobilisten dat niet betaalt niet te zijn afgenomen.



Een kwart van de bewoners in het gebied parkeert zijn auto tegenwoordig in de Stadhuisgarage. Ook mensen die uitgaan rond het Rembrandtplein parkeren de auto's 's nachts steeds vaker in die parkeergarage. Op straat blijft het echter onverminderd druk, ook tijdens uitgaansnachten.