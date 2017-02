Pand in Watergraafsmeer bezet uit protest tegen sloop

De impasse duurt twintig jaar. Nu gaan we het afmaken De woordvoerder van Rochdale

Dinsdagmorgen bezetten de actievoerders de woning aan de Pasteurstaat nummer 6, zo heeft bewoner Robert de Vries laten weten. Zij "kraken een woning terug" uit protest tegen tijdelijke verhuur en sloop-nieuwbouw. Het stoort hen dat de laatste maanden in hoog tempo tijdelijke huurcontracten zijn opgezegd om de sloop te kunnen doorzetten.



Te laat

Op de achtergrond werken zij ook aan plannen voor een wooncoöperatie. De bewoners hebben diverse malen aangegeven dat ze niet willen dat hun huizen tegen de vlakte gaan en dat ze graag de woninkjes willen kopen, renoveren en beheren. Deze plannen zijn nog niet voltooid.



Twee leden van de SP in de gemeenteraad laten weten de plannen van de actievoerders zorgvuldig te bekijken. Eigenaar Rochdale en het stadsdeel Oost hebben bevestigd met de initiatiefnemers van de coöperatie gesproken te hebben.



Het initiatief komt volgens Rochdale echter te laat. De sloop-nieuwbouwplannen gaan onverminderd door. "De impasse duurt twintig jaar. Nu gaan we het afmaken," zegt de woordvoerder van Rochdale.



De wijk met prachtige en flexibele duplexwoningen, de zogeheten Aireywoningen (naar Sir Edwin Airey), dateert van 1950. Het zijn tevens vroege vormen van levensloopwoningen: één woning is 30 of 40 vierkante meter groot. Ze kunnen aan elkaar gesloten worden en hebben dan de dubbele afmetingen.



Aireywoningen

De Aireywoningen zijn slecht onderhouden. Al in de jaren tachtig circuleerden plannen voor afbraak. Het kwam er niet van. In 2006 werden nieuwe plannen gemaakt, maar die strandden in de kredietcrisis. Intussen maakten de Aireywoningen een revival duur en werd de wijk Jeruzalem in 2010 een Rijksmonument.



Rochdale voert nu een renovatie uit waarbij delen van de wijk inclusief een aantal Aireywoningen overeind blijven.