Pand in de Lange Niezel gekraakt

De monumentale bovenwoning staat volgens de krakers al zeker een jaar leeg. Door intrek te nemen in het pand op nummer 20 zeggen zij de woning en de straat weer leefbaar te willen maken.



'De gemeente is er niet in geslaagd het straatbeeld van het kleine steegje te verbeteren,' aldus de krakers in een verklaring. 'Speculanten laten hun monumenten verkrotten zonder enige represailles en men struikelt er over de rolkoffers met alle illegale hotels en Nutellawinkels.'



De krakers zeggen de woning in overleg met de eigenaar weer bewoonbaar te willen maken.



Vorige week werd in de binnenstad ook al een pand gekraakt. Krakers namen toen hun intrek in De Ruijterkade 110.