Overlastgevende asielzoekers moeten 's nachts binnenblijven

Waarom is de Spaarndammerbuurt altijd de pispaal? Aanwezige buurtbewoner

De asielzoekers die in deze zogeheten Extra Begeleidings en Toezichtslocatie (EBTL) aan de Transformatorweg komen, hebben zich schuldig gemaakt aan discriminatie van homoseksuelen of religieuze groepen, vernielingen, bedreigingen tegen personeel of pesten van medebewoners.



Te weinig plichten

Ze krijgen elk een mentor. "Dit soort mensen hebben te weinig plichten. We proberen een gedragsverandering teweeg te brengen door middel van kringgesprekken en heel veel begeleiding," aldus Ligthart.



De speciale azs zal er twee jaar staan en maximaal vijftig overlastgevende asielzoekers kunnen opvangen. De buurtbewoners in de zaal wilden vooral weten waarom er gekozen was voor een locatie in hun wijk, precies op de plek bij een voetbalclub (SDZ) en een school. "En waarom is de Spaarndammerbuurt altijd de pispaal," vroeg een man zich onder luid applaus af.



Sobere omgeving

Maar volgens wethouder Eric van der Burg was juist deze plek uitermate geschikt. "Het is een sobere omgeving om mensen in de groep weer rustig te krijgen." In het gebied zullen twee extra handhavers worden ingezet. Ook komt er een klankbordgroep en een speciaal e-mailadres waar bewoners hun op -en aanmerkingen kwijt kunnen.



Lees ook: Opvang voor overlastgevende asielzoekers: 'Belachelijk'