Ouders woedend op schoolbestuur om megaklassen

Bovendien kampt de school - net als veel scholen in de stad - met een lerarentekort en hoog ziekteverzuim. Klassen worden nu al regelmatig samengevoegd.



­De school zit tijdelijk in een oud gebouw, omdat het eigenlijke pand wordt verbouwd voor het slim-fitconcept.



Mimount Amrouch, moeder van een zoon van vijf en een dochter van acht, is al naar een andere school aan het kijken. "Kinderen gaan achteruit door de onrust, de directeur staat al maanden voor de klas omdat ze geen vervanging kunnen vinden en kinderen vragen zich af waarom ze steeds nieuwe juffen krijgen. Mijn buurmeisje vroeg: vinden ze ons niet lief?"



Vechten voor de school

Fatiha Bechrouri merkt dat haar dochter van zes eigenlijk niet meer naar school wil, door alle wisselingen. Ze wil het liefst haar kinderen op deze school houden, maar alleen als de problemen worden opgelost. "Wij willen vechten voor onze school."



De ouders schreven brieven naar de onderwijsinspectie en de gemeenteraad, maar dat leverde niets op.



Frank Merten, directeur van het schoolbestuur KBA Nieuw-West, dat zeven basisscholen overziet, vindt het normaal dat ouders kritisch zijn. "Als je iets nieuws invoert, zul je altijd ouders winnen en verliezen." Hij gelooft in het ­systeem en hoopt dat hij op de informatieavond ouders gerust heeft kunnen stellen.



Dat de huidige directeur vertrekt, terwijl ze er pas sinds de zomer is, lag in de lijn der verwachting. "Ze was waarnemend directeur, we krijgen nu een vaste. Vanaf volgend schooljaar hebben we een nieuw gebouw."

Ouder Amrouch blijft sceptisch. "Wat heb je aan een nieuw gebouw als je geen leraren hebt?"