Ouders uitgelote kinderen naar de rechter

Onze kinderen worden als collateral damage beschouwd.

De ouders zeggen fundamentele twijfels te hebben over of de loting rechtvaardig en correct is uitgevoerd. Het kort geding, onder juridische begeleiding van advocaat Esther Sprenkeling die twee jaar geleden al naar de rechter stapte na de teleurstellende loting voor haar eigen dochter, vindt op 26 mei plaats. Een tweede kort geding, om op basis van de verkregen gegevens van Osvo alsnog plaatsing voor deze kinderen te eisen, staat later gepland.



'Stuitend'

Scholenkoepel Osvo bood de ouders en hun kinderen aan om een apart klasje te maken op een school waar nog wel plek is. De ouders sloegen dit aanbod af, omdat zij de beschikbare scholen niet vinden passen bij hun kind. Ook deden de meesten niet mee aan een tweede lotingsronde voor een plek op de nog beschikbare scholen.



Axel Boer, een van de ouders, hekelt Osvo. "Onze kinderen worden als collateral damage beschouwd. Dat is stuitend." Sommige kinderen zijn inmiddels op scholen buiten Amsterdam ingeschreven. Het gros van de zeventien kinderen wil naar een categoraal gymnasium in de stad, maar de Amsterdamse gymnasia zijn al jaren overvraagd.



Matching

Het plaatsingsysteem, de zogenaamde matching voor achtstegroepers met een middelbare school, werd in 2015 voor het eerst ingevoerd en zorgde vorige jaren ook voor ophef, omdat kinderen een school toegewezen kregen die heel laag of niet voorkwam op de ingevulde voorkeurslijst. Ook dit jaar gebeurde dit. 44 leerlingen werden niet geplaatst, van wie 17 wel de geadviseerde twaalf scholen hadden opgegeven, en 130 leerlingen (1,7 procent ) werden buiten hun top 5 geplaatst. 98 procent van de 7638 leerlingen belandde wel op de school uit zijn of haar top 5.



Vereniging Osvo wilde niet reageren.



Lees ook: Loten is de zoveelste bijdrage aan ongelijke kansen in het onderwijs