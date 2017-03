Ouders eisen stoplichten bij drukke oversteekplaatsen

Ik ben blij met de verkeersregelaar, maar die is ook maar tijdelijk Violetta Markova-Maria

Violetta Markova-Maria steekt met Mary (6) en Michella (10) de weg over. Ze vindt dat de gemeente laco­niek met haar klacht is omgegaan.



"De gemeente zegt dat er niet genoeg verkeer is voor een stoplicht, maar er rijden hier continu ­auto's. Ik ben blij met de verkeersregelaar, maar die is ook maar tijdelijk." Ook Moham-med Barrie, vader van Eliasu (7), pleit voor een verkeerslicht: "Automobilisten trekken zich niets van de zebrapaden aan. Het is zeer onveilig."



Opvallende borden

Na de aanrijding is de gemeentewerkgroep Blackspots een onderzoek begonnen naar de veiligheid van de oversteken. Het rapport komt niet tegemoet aan de wensen van de ouders: geen stoplicht, maar opvallende borden, verkeersdrempels en markeringen moeten vanaf augustus de verkeersveiligheid verbeteren.



Voor de ouders zijn de geadviseerde maatregelen onvoldoende, maar een gesprek met voorzitter van bestuurscommissie Oost Ivar Manuel leverde geen toezeggingen op. Hun hoop is nu gevestigd op een gesprek met wethouder Pieter Litjens van Verkeer en Vervoer.



Lees ook: Meer dodelijke verkeersongevallen in de stad, wat is er aan de hand?