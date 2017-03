Ouders doodgeschoten jongen slepen politie voor de rechter

Als ik niet zo had gehandeld, was ik er zelf misschien niet meer geweest

Een andere agent schoot twee keer. "Als ik niet zo had gehandeld, was ik er zelf misschien niet meer geweest." Broekhuis overleed een dag later in het OLVG Oost.



Geen waarschuwingsschot

Opmerkelijk is dat de agent die het eerste schoot twee soorten anti­depressiva (Citalopram en Wellbutrin) gebruikte. Daarvoor had hij toestemming van de bedrijfsarts.



De agenten betreuren het incident, maar konden niet anders, zo verklaren ze. Schieten onder bedreiging van een mes is conform de richtlijnen van de opleiding. Gebruik van wapenstok of pepperspray zou niet hebben ­voldaan, omdat Broekhuis te dichtbij was. Voor een verbale waarschuwing of een (gericht) waarschuwingsschot was geen tijd meer, stellen ze.



Advocaat Wieteke Drummen zal in een procedure voor het ­Gerechtshof proberen het Hof ervan te overtuigen dat de rechtbank zich alsnog over de zaak moet buigen. Die kan dan beslissen dat de agenten toch strafbaar zijn.



Drummen hekelt het onderzoek van de Rijksrecherche, waarop het OM zich baseert. "De agenten zijn niet meteen na het incident verhoord, ­zoals de procedure voorschrijft, maar twee dagen later. Zo kan niet uitgesloten worden dat hun verklaringen ­onderling zijn afgestemd."



Ze pleit met de inzet van speciaal getrainde agenten. "Een psychiatrisch patiënt vergt een andere benadering dan een gemiddelde verdachte."



