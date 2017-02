Oud-president Bill Clinton gespot in Amsterdam

Facebookgebruiker Minhea Stoica vertelt dat hij Clinton om 12.30 uur op het Spui zag en hem aansprak. "Hij was heel vriendelijk en open," vertelt de Roemeense toerist. Nadat hij kort met de president had gepraat, maakte hij met hem een selfie en plaatste die op Facebook.



Stoica zegt dat hij zijn ogen aanvankelijk niet geloofde. "Ik moest echt tien keer kijken voordat ik zeker wist dat het Bill Clinton was." De oud-president liep er volgens Stoica bij als een doodnormale toerist. "Hij was op zijn gemak de architectuur aan het bewonderen en had ook helemaal geen beveiliging om zich heen." Stoica vroeg Clinton niet waarom hij in Amsterdam is.



Even later spotte twitteraar Lucy Boaden de oud-president nabij het Anne Frank Huis. 'Ok, ik ben niet aan de drugs. Bill Clinton liep net langs het café waarin we zaten. Ha ha,' twittert Boaden maandag om 12.56 uur.