Origineel ontwerp stadswapen gevonden in Bijzondere Collecties

Rudolf II

Zo geschiedde: op de Westertoren prijkt nog altijd de keizerskroon van Maximiliaan. Op het stadswapen kwam de kroon ook te staan, ware het niet dat het dus de verkeerde kroon was. Niet de kroon van Maximiliaan tooide tot 1898 de drie Andreaskruizen, maar die van Rudolf II (1415-1493), die volgens stadsarchivaris Willem Robert Veder aan de macht was toen Amsterdam tot bloei kwam.



De katholieke historicus en rector van het Begijnhof, B.H. Klönne, had sterke kritiek op de Rudolfiaanse kroon in het wapen: als katholiek vond hij dat de bloei van Amsterdam ten tijde van Maximiliaan was geweest. Zijn kritiek mocht echter niet baten: op de recentelijk gevonden aquarel staat nog steeds de kroon van Rudolf II. Het is niet duidelijk van wie de aquarel is, maar vermoed wordt dat hij van Johan Herman Schmüll (1858-1912) is, die als tekenaar werkte bij de Amsterdamse Dienst Publieke Werken en die bekend is van zijn plattegrond van Amsterdam in 1900.



Wapenspreuk

Het wapenschild van Amsterdam is door de eeuwen heen vaker gewijzigd, ter ere van allerlei evenementen. Het motto 'Standvastig, Vastberaden, Barmhartig' werd er pas aan opgehangen in 1947 en verwijst naar de Tweede Wereldoorlog.